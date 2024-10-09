Зеленський зустрінеться з Папою Римським

Про це повіомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Папа Римський Франциск прийме на аудієнції президента України Володимира Зеленського в п'ятницю вранці у Ватикані, повідомила в середу прес-служба Святого Престолу", - сказано у повідомленні.

Відомо, що зустріч відбудеться в Апостольському палаці Ватикану, приблизно о 09:30 за місцевим часом.

Оновлено о 16:55.

За даними Reuters, під час свого візиту до Риму Зеленський також проведе зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Попередні зустрічі Зеленського та Папи

Попередня зустріч Зеленського та Папи відбулась в Італії 14 червня цього року під час саміту країн Групи семи. Тоді вони також обговорювали перший саміт миру, який Україна організовувала у Швейцарії.

Наразі ж вже відомо, що Зеленський прибув до Хорватії на третій саміт "Україна-Південно-Східна Європа". А 12 жовтня Зеленський планував взяти участь у "Рамштайні", там він мав би зустрітись з президентом США Джо Байденом. Але через шторм у Штатах Байден переніс свою поїздку до Німеччини.

У зв'язку з цим було і змінено дату самого "Рамштайну".

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