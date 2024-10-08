Не будет на "Рамштайне"? Байден отложил поездку в Германию из-за урагана

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию. Это связано с ураганом "Милтон", который в ближайшее время поразит Флориду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу", - говорится в сообщении.

Он останется в США для того, чтобы проконтролировать подготовку к урагану "Милтон". Также будет оценивать последствия урагана "Гелен" на юго-востоке страны.

Визит Байдена на "Рамштайн"

Напомним, в четверг, 10 октября президент США Джо Байден должен был отправиться в Германию, где встретится с лидерами союзных стран, а также примет участие в заседании очередной встречи в формате "Рамштайн". Заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 12 октября. Он должен был возглавлять это заседание.

Вероятно, теперь Байден не будет присутствовать в Германии из-за урагана.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны, целью которых является координация военной помощи Украине против российской агрессии. Назван в честь авиабазы в Германии, где впервые прошла встреча в апреле 2022 года. В нем принимают участие десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства. Некоторые страны оказывают военную помощь, другие поддерживают гуманитарно или политически.