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Не будет на "Рамштайне"? Байден отложил поездку в Германию из-за урагана

Вторник 08 октября 2024 18:09
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Не будет на "Рамштайне"? Байден отложил поездку в Германию из-за урагана Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию. Это связано с ураганом "Милтон", который в ближайшее время поразит Флориду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу", - говорится в сообщении.

Он останется в США для того, чтобы проконтролировать подготовку к урагану "Милтон". Также будет оценивать последствия урагана "Гелен" на юго-востоке страны.

Визит Байдена на "Рамштайн"

Напомним, в четверг, 10 октября президент США Джо Байден должен был отправиться в Германию, где встретится с лидерами союзных стран, а также примет участие в заседании очередной встречи в формате "Рамштайн". Заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 12 октября. Он должен был возглавлять это заседание.

Вероятно, теперь Байден не будет присутствовать в Германии из-за урагана.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны, целью которых является координация военной помощи Украине против российской агрессии. Назван в честь авиабазы в Германии, где впервые прошла встреча в апреле 2022 года. В нем принимают участие десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства. Некоторые страны оказывают военную помощь, другие поддерживают гуманитарно или политически.

Обычно во встречах принимают участие министры обороны стран-партнеров. Однако в сентябре форум лично посетил президент Владимир Зеленский.

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