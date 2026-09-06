Зеленский о встрече с Уиткоффом и Кушнером: приехали не зря

Переговоры спецпредставителей США с украинским руководством были содержательными и результативными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РБК-Украина .

Детали встречи

Глава государства подчеркнул важность визита американских чиновников и отметил, что стороны подробно обсудили ключевые вопросы повестки дня.

"Вы понимаете, что это все не просто так. Мы все обсуждаем", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что спецпредставители США "приехали не зря", подтвердив высокую производительность консультаций.