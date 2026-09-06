Зеленский о встрече с Уиткоффом и Кушнером: приехали не зря
Переговоры спецпредставителей США с украинским руководством были содержательными и результативными.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РБК-Украина.
Детали встречи
Глава государства подчеркнул важность визита американских чиновников и отметил, что стороны подробно обсудили ключевые вопросы повестки дня.
"Вы понимаете, что это все не просто так. Мы все обсуждаем", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что спецпредставители США "приехали не зря", подтвердив высокую производительность консультаций.
Переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Киеве
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел отдельную встречу в формате тет-а-тет с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По итогам переговоров в Киеве Украина, США и европейские страны договорились продолжать диалог для достижения справедливого мира, а формат следующего раунда консультаций согласуется.
В то же время спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил о стремлении Вашингтона к дипломатическому урегулированию и подчеркнул, что уступки будут неизбежны для обеих сторон.