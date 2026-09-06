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Зеленский о встрече с Уиткоффом и Кушнером: приехали не зря

21:50 06.09.2026 Вс
1 мин
Президент заинтриговал итогами переговоров
aimg Сергей Козачук
Зеленский о встрече с Уиткоффом и Кушнером: приехали не зря Фото: президент Украины Владимир Зеленский (пресс-служба Офиса президента Украины)
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Переговоры спецпредставителей США с украинским руководством были содержательными и результативными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РБК-Украина.

Детали встречи

Глава государства подчеркнул важность визита американских чиновников и отметил, что стороны подробно обсудили ключевые вопросы повестки дня.

"Вы понимаете, что это все не просто так. Мы все обсуждаем", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что спецпредставители США "приехали не зря", подтвердив высокую производительность консультаций.

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Киеве

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел отдельную встречу в формате тет-а-тет с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По итогам переговоров в Киеве Украина, США и европейские страны договорились продолжать диалог для достижения справедливого мира, а формат следующего раунда консультаций согласуется.

В то же время спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил о стремлении Вашингтона к дипломатическому урегулированию и подчеркнул, что уступки будут неизбежны для обеих сторон.

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