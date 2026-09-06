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США, Украина и Европа продолжат переговоры: Зеленский раскрыл детали

21:25 06.09.2026 Вс
2 мин
Формат и место следующего раунда переговоров еще согласовывают
aimg Мария Науменко
США, Украина и Европа продолжат переговоры: Зеленский раскрыл детали Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с Зеленским в Киеве (Влад Нестеров/РБК-Украина)
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После переговоров в Киеве Украина, США и европейские партнеры договорились встретиться снова, чтобы продолжить диалог по установлению справедливого мира и обсудить дальнейшие шаги.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, к третьей части переговоров в Киеве присоединились европейские партнеры. После этого стороны договорились продолжить совместную работу и провести новую встречу в ближайшее время.

"Важным также является факт присоединения к нам в третьей части наших переговоров европейских коллег, и мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся", - сообщил президент.

Таким образом, переговорный процесс по завершению войны продолжится уже с участием трех сторон – Украины, США и европейских партнеров.

Где пройдут следующие переговоры

В то же время, конкретное место проведения следующей встречи пока не определено.

Зеленский отметил, что переговоры могут состояться в Европе, Соединенных Штатах или снова в Украине. Украинская сторона, по его словам, готова к любому из этих вариантов.

"Не знаю, где будет встреча - в Европе, в Соединенных Штатах Америки, а может снова в Украине. Мы открыты в любом случае", - сказал президент.

Дата следующей встречи также пока не объявлена. В то же время, стороны договорились не останавливать переговорный процесс и продолжить работу над вопросами, связанными с установлением мира.

Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись три раунда переговоров Украины со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и европейскими партнерами. Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и условия по установлению справедливого мира.

Зеленский проводит отдельную встречу с американскими посланниками в формате тет-а-тет.

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