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Зеленский проводит тет-а-тет с Виктоффом и Кушнером, - источник

21:04 06.09.2026 Вс
1 мин
Встреча проходит в рамках визита американских представителей в Киев
aimg Мария Науменко aimg Милан Лелич
Зеленский проводит тет-а-тет с Виктоффом и Кушнером, - источник Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с Зеленским в Киеве (Влад Нестеров/РБК-Украина)
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит отдельную встречу с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Встреча проходит тет-а-тет уже после нескольких раундов переговоров делегаций и итоговой пресс-конференции.

Детали встречи тет-а-тет пока неизвестны.

Переговоры в Киеве

Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись три раунда переговоров Украины с представителями США и европейскими партнерами.

Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и условия завершения войны.

Отдельно во время переговоров подняли вопросы Донбасса. В Украине считают его одним из ключевых в этой войне, ведь речь идет не только о территориях, но и о людях, которые там живут или были вынуждены уехать.

Также спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить пакет для мира в Украине. По его словам, Вашингтон стремится создать условия не просто для прекращения боевых действий, а для долгосрочного мира.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Переговорщики в Киеве. О чем говорили Виткофф и Кушнер с Украиной и Европой".

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