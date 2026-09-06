Зеленский проводит тет-а-тет с Виктоффом и Кушнером, - источник

Отдельно во время переговоров подняли вопросы Донбасса . В Украине считают его одним из ключевых в этой войне, ведь речь идет не только о территориях, но и о людях, которые там живут или были вынуждены уехать.

Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись три раунда переговоров Украины с представителями США и европейскими партнерами.

Встреча проходит тет-а-тет уже после нескольких раундов переговоров делегаций и итоговой пресс-конференции. Детали встречи тет-а-тет пока неизвестны.

Также спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить пакет для мира в Украине. По его словам, Вашингтон стремится создать условия не просто для прекращения боевых действий, а для долгосрочного мира.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Переговорщики в Киеве. О чем говорили Виткофф и Кушнер с Украиной и Европой".