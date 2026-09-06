Зеленський про зустріч з Віткоффом і Кушнером: приїхали недарма
Переговори спецпредставників США з українським керівництвом були змістовними та результативними.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками перемовин зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомляє РБК-Україна.
Деталі зустрічі
Глава держави підкреслив важливість візиту американських посадовців та зазначив, що сторони детально обговорили ключові питання порядку денного.
"Ви ж розумієте, що це все не просто так. Ми все обговорюємо", - наголосив Зеленський.
Він також додав, що спецпредставники США "приїхали недарма", підтвердивши високу продуктивність проведених консультацій.
Переговори з Віткоффом та Кушнером у Києві
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів окрему зустріч у форматі тет-а-тет з американськими спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
За підсумками переговорів у Києві Україна, США та європейські країни домовилися продовжувати діалог для досягнення справедливого миру, а формат наступного раунду консультацій наразі узгоджується.
Водночас спецпредставник США Стів Віткофф заявив про прагнення Вашингтона до дипломатичного врегулювання та наголосив, що поступки будуть неминучими для обох сторін.