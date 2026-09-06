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Уиткофф сделал заявление о переговорах Зеленского, Путина и Трампа

21:00 06.09.2026 Вс
2 мин
Уступки неизбежны для обеих сторон
aimg Сергей Козачук
Уиткофф сделал заявление о переговорах Зеленского, Путина и Трампа Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Влад Нестеров/РБК-Украина)
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Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления трехсторонних переговоров.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Предложения из Москвы и мнение Зеленского

Спецпредставитель США отметил, что американская делегация привезла в Киев важные идеи, ранее обсужденные во время визита в Москву.

Также представители Вашингтона уже выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможных трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ.

"Мы услышали господина Зеленского и его мнение о трехсторонних переговорах. Надеемся, что о них скоро будет объявлено. Все важные идеи, которые мы обсудили в Москве, мы привезли сюда в Киев", - подчеркнул Уиткофф.

Компромиссы и роль Европы

По словам Уиткоффа, команде США важно действовать совместно с партнерами, потому в Киеве также присутствуют представители Европы.

Он отметил, что поиск дипломатического решения является сложной задачей, которая потребует уступок.

"Обе стороны должны будут пойти на компромиссы. Мне кажется, у нас есть все инструменты для этого. Конечно, решение таких задач нелегкое, но мы стремимся к этому и надеемся, что это приведет к успешному, мирному и дипломатическому решению", - добавил спецпредставитель США.

Ситуация на фронте и будущее Донбасса

Напомним, что во время переговоров с представителями США в Киеве 6 сентября украинская сторона подняла вопрос Донбасса.

В Киеве убеждены, что сейчас оно остается ключевым во всей войне, а сильная позиция Украины на поле боя является решающей для достижения справедливого мира.

Кроме того, по итогам трех раундов переговоров стало известно, что война может продолжаться и зимой.

В связи с этим Украина обсудила с партнерами дополнительную поддержку в зимний период, а также конкретные шаги по гарантиям безопасности и приближению завершения боевых действий.

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