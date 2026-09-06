Уиткофф сделал заявление о переговорах Зеленского, Путина и Трампа
Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления трехсторонних переговоров.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве, сообщает РБК-Украина.
Предложения из Москвы и мнение Зеленского
Спецпредставитель США отметил, что американская делегация привезла в Киев важные идеи, ранее обсужденные во время визита в Москву.
Также представители Вашингтона уже выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможных трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ.
"Мы услышали господина Зеленского и его мнение о трехсторонних переговорах. Надеемся, что о них скоро будет объявлено. Все важные идеи, которые мы обсудили в Москве, мы привезли сюда в Киев", - подчеркнул Уиткофф.
Компромиссы и роль Европы
По словам Уиткоффа, команде США важно действовать совместно с партнерами, потому в Киеве также присутствуют представители Европы.
Он отметил, что поиск дипломатического решения является сложной задачей, которая потребует уступок.
"Обе стороны должны будут пойти на компромиссы. Мне кажется, у нас есть все инструменты для этого. Конечно, решение таких задач нелегкое, но мы стремимся к этому и надеемся, что это приведет к успешному, мирному и дипломатическому решению", - добавил спецпредставитель США.
Ситуация на фронте и будущее Донбасса
Напомним, что во время переговоров с представителями США в Киеве 6 сентября украинская сторона подняла вопрос Донбасса.
В Киеве убеждены, что сейчас оно остается ключевым во всей войне, а сильная позиция Украины на поле боя является решающей для достижения справедливого мира.
Кроме того, по итогам трех раундов переговоров стало известно, что война может продолжаться и зимой.
В связи с этим Украина обсудила с партнерами дополнительную поддержку в зимний период, а также конкретные шаги по гарантиям безопасности и приближению завершения боевых действий.