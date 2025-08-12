Зеленский о встрече Трампа и Путина: без нас ничего об Украине они принять не могут
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не смогут принять каких-либо решений об Украине во время встречи на Аляске. Без участия Киева это невозможно.
Об этом во время Украинского молодежного форума "Молодежь Здесь!" заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что переговоры Трампа и Путина являются важными в любом случае. Но говорить об Украине без Украины - невозможно, и никто такой формат не примет.
"Поэтому разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут", - подчеркнул Зеленский.
Глава украинского государства выразил надежду, что Трамп осознает этот принцип.
Также Зеленский уверен, что в будущем пройдет его встреча с Путиным и Трампом. Поскольку, если есть желание завершить войну, то такой саммит необходим.
"(Будем - ред.) стоять на своей правде, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, есть вещи, которые есть у тебя в Конституции", - добавил он.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина должна состояться в пятницу, 15 августа, на Аляске.
Сам американский лидер уже рассказал, что планирует просить Путина завершить войну против Украины.
Также Трамп пообещал, что он не будет заключать с Путиным мирную сделку по Украине, поскольку это должны сделать Киев и Москва.