Макрон после консультации с Зеленским обсудит Украину с Рубио и Уиткоффом

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они планируют обсудить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian .

Макрон принял Рубио и Уиткоффа, которые находятся с визитом в Париже, в Елисейском дворце. Также на встрече присутствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Сообщается, что Макрон, Рубио и Уиткофф собираются сегодня провести переговоры по Украине. Встреча происходит после переговоров делегации Украины с представителями "коалиции решительных".

Как отмечают СМИ, Эммануэль Макрон перед встречей с высокопоставленными чиновниками США говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чиновники Трампа в Париже

Государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф прибыли в Париж 16 апреля. Их визит продлится до 18 апреля.

Как сообщали ранее в Госдепе, цель визита высокопоставленных чиновников США - переговоры с европейскими партнерами по Украине, а также американские интересы.

Стоит добавить, что на прошлой неделе Уиткофф был в России с визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.