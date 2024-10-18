Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

На данный момент у украинских властей нет планов по снижению призывного возраста до 18 лет. Хотя партнеры хотели бы этого.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью в эфире телемарафона.

Зеленский отметил, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине снизили призывной возраст.

"У нас мобилизация с 25 лет и мы пока не видим, для чего вводить изменения. Я считаю, что на сегодняшний день это опасно", - сказал президент.

По его словам, "для этого есть инструмент".

"У Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день планов по мобилизации с 18 лет нет.