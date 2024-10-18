Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Наразі українська влада не немає планів щодо зниження призовного віку до 18 років. Хоча партнери хотіли б цього.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Зеленський зазначив, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік.

"У нас мобілізація з 25 років і ми поки що не бачимо, для чого вводити зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно", - сказав президент.

За його словами, "для цього є інструмент".

"У Міноборони є контракти, є можливість контрактуватися по своїй волі й у віці молодшому ніж 25 років. Міноборони має пропонувати спеціальні контракти, спеціальні умови", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що на сьогодні планів щодо мобілізації з 18 років немає.