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Зеленский о снижении мобилизационного возраста: слышали сигналы партнеров, но разговор нечестный

Среда 18 декабря 2024 16:11
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Зеленский о снижении мобилизационного возраста: слышали сигналы партнеров, но разговор нечестный Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина слышала сигнал от своих партнеров о снижении мобилизационного возраста. Однако надо обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Le Parisien.

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что "давайте снижайте возраст мобилизации". Я считаю, что на сегодня это не честный разговор. Я это публично и не публично лидерам говорил. Просто это не честно. Современная война другая", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что в современной войне речь идет не только о "сидении в траншеях", но и об использовании дронов, артиллерии, дальнобойного оружия и авиации.

"Без прикрытия неба как можно штурмовать и идти вперед? И лидеры это знают. И поэтому это, знаете, такие политические игры. Конечно, чем моложе человек, тем он физически сильнее. Но для меня очень важно сохранить жизнь наших людей, сохранить жизнь нашей молодежи. И поэтому очень важно прежде всего обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного", - подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

Тема снижения мобилизационного возраста обсуждается уже несколько месяцев. В октябре ОПУ заявлял, что США предлагали снизить возраст до 18 лет, но Украина отказалась.

The Washington Post сообщало о якобы разочаровании США отказом Украины и возможном компромиссе - снижении призывного возраста до 20 лет.

Также в комментарии РБК-Украина член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский ответил, планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст.

Сам же Зеленский уже заявлял, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.

О том, откуда возникли разговоры о мобилизации с 18 лет и могут ли снизить возрастную планку мобилизации - в материале РБК-Украина.

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