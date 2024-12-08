Планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст: в Раде дали ответ

В Верховной Раде не рассматривают никакие законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста. Также не обсуждаются идеи о принудительной мобилизации женщин.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член комитета ВР по национальной безопасности Федор Вениславский.

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - отметил он.

По словам Вениславского, законопроектов или предложений по внесению изменений в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации граждане Украины до достижения ими 25-летнего возраста, на рассмотрение Комитета по нацбезопасности не поступало.

Нардеп подчеркнул, что так же не рассматриваются никакие идеи относительно принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

По действующему сегодня правовому регулированию военнообязанные женщины могут быть призваны на военную службу во время мобилизации исключительно по добровольному согласию.

"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы - это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", - добавил Вениславский.