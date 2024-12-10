Зеленский отреагировал на призывы к мобилизации с 18 лет

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - написал он.

Глава государства отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Он подчеркнул, что целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах.

"Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за его организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир.

Зеленский также написал, что Америка способна добиваться чрезвычайных результатов. И чтобы добиться успеха в завершении российско-украинской войны, нужно единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, а также сильные позиции и гарантии мира.

"Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок", - резюмировал он.