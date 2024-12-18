Зеленський про зниження мобілізаційного віку: чули сигнали партнерів, але розмова нечесна
Україна чула сигнал від своїх партнерів про зниження мобілізаційного віку. Однак треба звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Parisien.
"У нас мобілізаційний вік з 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що "давайте знижуйте вік мобілізації". Я вважаю, що на сьогодні це не чесна розмова. Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Просто це не чесно. Сучасна війна інша", - розповів Зеленський.
Він нагадав, що у сучасній війні мова йде не лише про "сидіння у траншеях", а й про використання дронів, артилерії, далекобійної зброї та авіації.
"Без прикриття неба як можна штурмувати й йти вперед? І лідери це знають. І тому це, знаєте, такі політичні ігри. Авжеж чим молодша людина, тим вона фізично сильніша. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового", - підкреслив Зеленський.
Що цьому передувало
Тема зниження мобілізаційного віку обговорюється вже кілька місяців. У жовтні ОПУ заявляв, що США пропонували знизити вік до 18 років, але Україна відмовилася.
The Washington Post повідомляло про нібито розчарування США відмовою України та можливий компроміс - зниження призовного віку до 20 років.
Також у коментарі РБК-Україна член комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський відповів, чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік.
Сам же Зеленський вже заявляв, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад.
Про те, звідки виникли розмови про мобілізацію з 18 років та чи можуть знизити вікову планку мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.
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