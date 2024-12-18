Зеленський про зниження мобілізаційного віку: чули сигнали партнерів, але розмова нечесна

Україна чула сигнал від своїх партнерів про зниження мобілізаційного віку. Однак треба звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Parisien.

"У нас мобілізаційний вік з 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що "давайте знижуйте вік мобілізації". Я вважаю, що на сьогодні це не чесна розмова. Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Просто це не чесно. Сучасна війна інша", - розповів Зеленський.

Він нагадав, що у сучасній війні мова йде не лише про "сидіння у траншеях", а й про використання дронів, артилерії, далекобійної зброї та авіації.

"Без прикриття неба як можна штурмувати й йти вперед? І лідери це знають. І тому це, знаєте, такі політичні ігри. Авжеж чим молодша людина, тим вона фізично сильніша. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового", - підкреслив Зеленський.

Що цьому передувало

Тема зниження мобілізаційного віку обговорюється вже кілька місяців. У жовтні ОПУ заявляв, що США пропонували знизити вік до 18 років, але Україна відмовилася.

The Washington Post повідомляло про нібито розчарування США відмовою України та можливий компроміс - зниження призовного віку до 20 років.

Також у коментарі РБК-Україна член комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський відповів, чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік.