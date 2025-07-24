RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Ее координатором стал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно указу президента, в персональный состав ввели премьер-министра Юлию Свириденко, а секретаря СНБО Рустема Умерова утвердили координатором Ставки.

Также в персональном составе утверждены министр обороны Денис Шмыгаль и
первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, из состава Ставки вывели бывших секретаря СНБО Александра Литвиненко и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

Другим указом Зеленский назначил Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Эту должность по штатному расписанию занимает именно секретарь СНБО.

 

Перестановки в правительстве

Напомним, недавно в украинском правительстве произошли изменения.

17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины. В то же время Андрей Сибига остался главой Министерства иностранных дел.

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Александра Литвиненко. До этого он возглавлял Министерство обороны.

В новом правительстве потеряли должности министр стратегической промышленности Герман Сметанин, которого вернули в "Укроборонпром", вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина и ряд других.

Больше о перестановках в Кабмине читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМихаил ФедоровДенис ШмыгальЮлия СвириденкоРустем Умеров