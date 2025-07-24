Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Перестановки в правительстве

Напомним, недавно в украинском правительстве произошли изменения.

17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины. В то же время Андрей Сибига остался главой Министерства иностранных дел.

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Александра Литвиненко. До этого он возглавлял Министерство обороны.

В новом правительстве потеряли должности министр стратегической промышленности Герман Сметанин, которого вернули в "Укроборонпром", вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина и ряд других.

Больше о перестановках в Кабмине читайте в материале РБК-Украина.

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