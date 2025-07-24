Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Ее координатором стал секретарь СНБО Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Согласно указу президента, в персональный состав ввели премьер-министра Юлию Свириденко, а секретаря СНБО Рустема Умерова утвердили координатором Ставки.
Также в персональном составе утверждены министр обороны Денис Шмыгаль и
первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Кроме того, из состава Ставки вывели бывших секретаря СНБО Александра Литвиненко и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.
Другим указом Зеленский назначил Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Эту должность по штатному расписанию занимает именно секретарь СНБО.
Напомним, недавно в украинском правительстве произошли изменения.
17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины. В то же время Андрей Сибига остался главой Министерства иностранных дел.
Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Александра Литвиненко. До этого он возглавлял Министерство обороны.
В новом правительстве потеряли должности министр стратегической промышленности Герман Сметанин, которого вернули в "Укроборонпром", вице-премьер, министр юстиции Ольга Стефанишина и ряд других.
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