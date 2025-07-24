Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Перестановки в уряді

Нагадаємо, нещодавно в українському уряді відбулися зміни.

17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України.

Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль тепер очолює Міністерство оборони України. Водночас Андрій Сибіга залишився главою Міністерства закордонних справ.

Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України замість Олександра Литвиненка. До цього він очолював Міністерство оборони.

В новому уряді втратили посади міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін, якого повернули в "Укроборонпром", віцепрем'єр, міністр юстиції Ольга Стефанішина та низка інших.

Більше про перестановки в Кабміні читайте у матеріалі РБК-Україна.

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