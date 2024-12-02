Зеленский объяснил кадровые перестановки в армии и анонсировал новые
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые ротации в Силах обороны и Генеральном штабе. Это необходимо для того, чтобы "двигаться быстрее".
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.
"Недавно я представлял план устойчивости прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, способность, наши военные являются одним из главных приоритетов единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы, конкретные решения", – заявил президент.
По словам Зеленского, эти решения принимаются "конкретными людьми".
"Это не последние перестановки, они еще будут, потому что нужно двигаться быстрее", – сказал он.
Перестановки в ВСУ
Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Им стал Михаил Драпатый.
Также Зеленский решил назначить полковника Павла Палис заместителем руководителя Офиса президента. Он – командир 93-й бригады "Холодный Яр".
Также мы писали, что Зеленский представил план устойчивости Украины в Верховной Раде. Как рассказал президент, он состоит из десяти пунктов. Подробнее о плане устойчивости Украины читайте в материале РБК-Украина.
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