Кто такой Михаил Драпатый – новый командующий Сухопутных войск ВСУ

Сегодня, 29 ноября командующим Сухопутных войск ВСУ стал Михаил Драпатый. Он – бригадный генерал, до назначения был заместителем начальника Генштаба, участвовал в освобождении Херсонщины, прошел АТО и защищал Мариуполь от оккупации в 2014-м на "летающем БМП".

РБК-Украина собрало все, что известно о Михаиле Драпатом и его боевом пути.

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Биография Михаила Драпатого

Михаилу Васильевичу Драпатому 42 года. Родился в Хмельницкой области, в Каменец-Подольском. После окончания школы решил выбрать карьеру военного и поступил в Харьковский институт танковых войск.

В 22 года начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) в звании лейтенанта.

В 2017 стал магистром Национального университета обороны Украины.

Штурмовал баррикады оккупантов в Мариуполе

В начале войны на востоке Украины в 2014 году Михаил Драпатый командовал 2-м механизированным батальоном 72-й ОМБр и находился в зоне боевых действий.

В начале мая 2014-го подразделения его батальона дислоцировались вблизи Мариуполя, где пытались закрепиться российские оккупанты.

Батальону Драпатого был отдан боевой приказ зайти в город на бронетехнике для усиления подразделений ВСУ, отбивавших штурм противника, и освободить заложников в отделении милиции.

Командир ехал в одном из БМП, который буквально перелетел одну из баррикад, установленных сторонниками оккупантов на улицах. Эти кадры с "летающим БМП" впоследствии увидели по всему миру.

"Когда мне механик-водитель докладывал, что перед нами баррикады больше метра в высоту, спрашивал, что делать, а я сказал, что берем штурмом. Это видео облетело весь мир. И они (россияне, - ред.) не дождутся", - вспоминал Михаил Драпатый в интервью Армия FM.

Боевой путь во время АТО

После Мариуполя батальон на тот момент майора Драпатого должен был перекрыть государственную границу Украины, чтобы отрезать пути ввоза россиянами вооружения, техники, боеприпасов.

Задачи выполняли возле населенных пунктов Амвросиевка, Зеленополье, Мариновка, Довжанский, удерживали Савур-Могилу, пограничный пункт контроля Краснопартизанск.

Однако армия противника вела плотный огонь с территории РФ. По словам Михаила Драпатого, были дни, когда россияне по 7 часов подряд "расстреливали из всех видов артиллерии и минометов".

Украинские военные и пограничники оказались в огневом кольце, не имея возможности вести ответный огонь по территории РФ. При этом с другой стороны их обстреливали пророссийские террористы, прикрываясь населенными пунктами.

Михаил Драпатый взял на себя ответственность за вывод подразделений из района населенных пунктов Изварино и Краснопартизанск Луганской области.

Фото: Михаил Драпатый принимал участие в АТО (t.me/Zaluzhnui)

Комбат вывел из "Изваринского котла" 260 бойцов и более 30 единиц техники. В течение трех суток военные преодолели более 160 км. В ходе этой операции погиб один солдат.

Впоследствии батальон Драпатого отправили на доукомплектование, а сам он начал обучение в Нацуниверситете обороны. Но вскоре перевелся на "заочку" и вернулся в зону АТО.

В 2016 году был назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады. Выполнял задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области.

Через год Михаил Драпатый стал командиром бригады и руководил действиями 58 ОМПБр в районе Бахмутской трассы.

В 2019 году получил звание полковника. В том же году начал двухлетнее обучение на факультете оперативно-стратегического уровня в Нацуниверситете обороны.

Фото: награждение Драпатого переходящим мечом королевы Великобритании (twitter.com/MelSimmonsFCDO)

Во время церемонии выпуска посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс наградила Михаила Драпатого переходным мечом королевы Великобритании как лучшего выпускника оперативно-стратегического уровня подготовки.

Полномасштабное вторжение

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 Михаил Драпатый встретил в статусе заместителя командующего Объединенных сил ВСУ по подготовке войск.

С марта 2022 Драпатый возглавлял оперативную группировку войск "Юг", которая остановила наступление российских оккупантов на Кривой Рог.

Впоследствии ОУВ "Юг" вошло в оперативно-стратегическую группировку войск (ОСУВ) "Херсон", созданную для деоккупации города. Ее возглавил Михаил Драпатый.

Он был одним из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины, а в феврале 2024 Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В мае 2024 на фоне попыток РФ наступать на Харьковщине и создать угрозу Волчанску Михаил Драпатый возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Харьков".

В сентябре 2024 возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Луганск", зона ответственности которой простирается от Белогоровки Луганской области до Нью-Йорка Донецкой области. 5 октября 2024 получил звание генерал-майора.

29 ноября президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Павлюка (занимал должность с февраля 2024).

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил", - заявил глава государства.

Фото: Драпатый стал новым командующим Сухопутных войск ВСУ (facebook_com_CinCAFofUkraine)

Отметим, вместе с Михаилом Драпатым сегодня был назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Олег Апостол.

Оба доказали свою эффективность в боях, отметил президент Владимир Зеленский, комментируя кадровые решения.

При подготовке использовались: интервью Михаила Драпатого Армия FM, сообщение в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, публикация "Милитарный", информация из Wikipedia.