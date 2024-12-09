Зеленский поручил провести аудит в подготовке военных и намекнул на новые кадровые изменения

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, на Ставке был обсужден один из вопросов - качество подготовки украинских военных. По его мнению, этот вопрос требует ощутимых изменений.

"Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатий этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке", - рассказал президент.

Зеленский поручил подготовить подробный доклад по этому вопросу на следующую Ставку. А также анонсировал новые кадровые перестановки, однако не уточнил, кого они будут касаться.

"А сейчас - сделать аудит того, какие вещи требуют немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено - и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов - это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят", - подчеркнул президент.

Перестановки в ВСУ

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Им стал Михаил Драпатый.

Также Зеленский решил назначить полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он – командир 93-й бригады "Холодный Яр".