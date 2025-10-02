ua en ru
Зеленский жестко ответил Орбану на "альтернативу" вступления Украины в ЕС

Дания, Четверг 02 октября 2025 18:33
Зеленский жестко ответил Орбану на "альтернативу" вступления Украины в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Никто не может блокировать вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это желание самой страны и воля Европы. В том числе не может этого делать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский отметил, что вступление Украины в ЕС пока все еще зависит от единства и совместного решения стран-членов блока. Единственная проблема, которую имеет Украина на своем пути - это позиция пророссийской Венгрии.

"Мы имеем проблемы с Венгрией. Мы можем об этом открыто говорить. Потому что Виктор Орбан имеет выборы. Поскольку он имеет выборы, он из-за этого блокирует путь мощной страны в ЕС", - сказал Зеленский.

Украинский президент также приравнял позицию Орбана к действиям России, которая ведет агрессивную войну против Украины.

"Потому что и Россия начала войну из-за нашего выбора двигаться в сторону Европы, потому что мы разделяем те же ценности, что и другие европейские страны", - резюмировал президент.

Отметим, Орбан заявил, что выступает за так называемое "стратегическое партнерство" с Украиной вместо вступления в ЕС. Кроме того, лидер страны, которая "сидит" на европейских дотациях, заявил, что члены ЕС должны будут выплачивать Украине деньги по различным программам. Мол, именно поэтому он выступает против членства Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО. Сибига сказал, что поскольку Венгрия против вступления Киева, Будапешту придется выходить из десятков интеграционных программ и форматов - намекая, что Венгрия должна выйти из ЕС и НАТО.

