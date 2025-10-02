Зеленский жестко ответил Орбану на "альтернативу" вступления Украины в ЕС

Никто не может блокировать вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это желание самой страны и воля Европы. В том числе не может этого делать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский отметил, что вступление Украины в ЕС пока все еще зависит от единства и совместного решения стран-членов блока. Единственная проблема, которую имеет Украина на своем пути - это позиция пророссийской Венгрии.

"Мы имеем проблемы с Венгрией. Мы можем об этом открыто говорить. Потому что Виктор Орбан имеет выборы. Поскольку он имеет выборы, он из-за этого блокирует путь мощной страны в ЕС", - сказал Зеленский.

Украинский президент также приравнял позицию Орбана к действиям России, которая ведет агрессивную войну против Украины.

"Потому что и Россия начала войну из-за нашего выбора двигаться в сторону Европы, потому что мы разделяем те же ценности, что и другие европейские страны", - резюмировал президент.