ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Венгрия, Среда 01 октября 2025 19:36
UA EN RU
Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгрии, которая не желает принадлежать к организациям совместно с Украиной, придется выйти из десятков интеграционных форматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.

Глава МИД в ответ на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана напомнил, что существует много интеграционных форматов, в которые венгры и украинцы уже включены вместе.

"ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?", - говорится в публикации Сибиги.

Напомним, недавно Орбан рассказал, что Венгрия отказывается входить в одни организации с Украиной, включая НАТО и ЕС. Он заявил о необходимости создания стратегического альянса с Украиной вместо включения ее в существующие союзы.

"Венгры не хотели бы принадлежать к тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, или политико-экономическому, как Европейский союз, вместе с украинцами", - сообщил он.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти поддержку в своем нежелании поддерживать вступление Украины в ЕС. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне.

Кроме того, Евросоюз обсуждает временный обход венгерского вето на переговорах о вступлении. Еврокомиссия предложила скорректировать правила и даже без формального решения начать техническую работу по нескольким кластерам.

Такой шаг позволит продвигать реформы и сближение законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно данным Евробарометра за весну 2025 года, 60% жителей европейских стран одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине. В то же время 34% респондентов выступили против.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Венгрия Виктор Орбан Андрей Сибига
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня