Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Венгрии, которая не желает принадлежать к организациям совместно с Украиной, придется выйти из десятков интеграционных форматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.

"ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?", - говорится в публикации Сибиги.

Глава МИД в ответ на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана напомнил, что существует много интеграционных форматов, в которые венгры и украинцы уже включены вместе.

Напомним, недавно Орбан рассказал, что Венгрия отказывается входить в одни организации с Украиной, включая НАТО и ЕС. Он заявил о необходимости создания стратегического альянса с Украиной вместо включения ее в существующие союзы.

"Венгры не хотели бы принадлежать к тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, или политико-экономическому, как Европейский союз, вместе с украинцами", - сообщил он.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти поддержку в своем нежелании поддерживать вступление Украины в ЕС. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне.

Кроме того, Евросоюз обсуждает временный обход венгерского вето на переговорах о вступлении. Еврокомиссия предложила скорректировать правила и даже без формального решения начать техническую работу по нескольким кластерам.

Такой шаг позволит продвигать реформы и сближение законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно данным Евробарометра за весну 2025 года, 60% жителей европейских стран одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине. В то же время 34% респондентов выступили против.