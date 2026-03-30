Зеленский жестко ответил главе Rheinmetall о "домохозяйках" и дронах

"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс", - сказал он.

Президент также отметил, что конкурировать надо не словами, а результатами.

"И результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, на земле, и в небе, и вы знаете, и на море", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил уникальность украинского опыта.

"Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире по системам, некоторым нашим системам, системному подходу. Я считаю, что мы такие эксклюзивные, только у нас есть соответствующий опыт", - добавил президент.

Что этому предшествовало

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался об украинских производителях дронов - в частности о компаниях Fire Point и Skyfall. Он назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами на кухне" и сравнил производство беспилотников с игрой в конструктор.

По мнению Паппергера, никакого технологического прорыва в Украине нет, а уровень разработок далек от Lockheed Martin или Rheinmetall.