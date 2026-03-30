Зеленский жестко ответил главе Rheinmetall о "домохозяйках" и дронах

13:35 30.03.2026 Пн
Глава государства объяснил, почему Украина уже занимает место в мировом ОПК
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова главы Rheinmetall об украинских производителях дронов: если "домохозяйки" делают оружие - они готовы управлять концерном.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в ответе на вопросы журналистов.

"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс", - сказал он.

Президент также отметил, что конкурировать надо не словами, а результатами.

"И результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, на земле, и в небе, и вы знаете, и на море", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил уникальность украинского опыта.

"Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире по системам, некоторым нашим системам, системному подходу. Я считаю, что мы такие эксклюзивные, только у нас есть соответствующий опыт", - добавил президент.

Что этому предшествовало

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался об украинских производителях дронов - в частности о компаниях Fire Point и Skyfall. Он назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами на кухне" и сравнил производство беспилотников с игрой в конструктор.

По мнению Паппергера, никакого технологического прорыва в Украине нет, а уровень разработок далек от Lockheed Martin или Rheinmetall.

Уже на следующий день - 29 марта - компания опубликовала сообщение в соцсети Х, где заявила о глубоком уважении к Украине.

В Rheinmetall подчеркнули, что каждый украинец делает "неоценимый вклад" в борьбу с российским вторжением, а инновационный дух страны их "вдохновляет".

Фактически концерн отмежевался от слов своего руководителя, хотя прямых извинений не прозвучало.

