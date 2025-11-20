Зеленский согласен на "агрессивный график подписания" сделки по плану США, - СМИ

По данным источников издания, Зеленский в ходе переговоров в Киеве заверил американскую делегацию, что готов работать с Вашингтоном касательно мирного плана.

Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что Дрисколл передал Зеленскому письменную копию плана. При этом, как уточнил неназванный американский чиновник, Зеленский и Дрисколл "согласовали жесткий график" для подписания сделки в соответствии с планом США.

Собеседники Axios заявляют, что в ходе переговоров президент Украины "был более уступчивым".

Также журналисты выяснили, что первоначально делегация Дрисколла планировала поехать в Украину для обсуждения военных технологий и стратегии, но затем Белый дом попросил его помочь "запустить переговоры" с Зеленским от имени спецпосланника США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

Контакты США с Европой

Как пишет Axios, администрация президента Дональда Трампа на протяжении дня пыталась заверить Украину и ее европейских союзников, что план является не окончательным и что их позиции будут учтены.

В частности, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сказал министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю в телефонном разговоре, что новый план является "рамочным документом идей", включающим "позиции Украины и России".

"Если людям не нравятся определенные части плана, они должны сообщить нам, и мы постараемся найти компромисс", - передает слова Уиткоффа Вадефулю неназванный американский чиновник.