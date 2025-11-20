Зеленський згоден на "агресивний графік підписання" угоди за планом США, - ЗМІ

За даними джерел видання, Зеленський під час переговорів у Києві запевнив американську делегацію, що готовий працювати з Вашингтоном щодо мирного плану.

Неназваний український чиновник розповів журналістам, що Дрісколл передав Зеленському письмову копію плану. Водночас, як уточнив неназваний американський чиновник, Зеленський і Дрісколл "узгодили жорсткий графік" для підписання угоди відповідно до плану США.

Співрозмовники Axios заявляють, що під час переговорів президент України "був більш поступливим".

Також журналісти з'ясували, що спочатку делегація Дрісколла планувала поїхати в Україну для обговорення військових технологій і стратегії, але потім Білий дім попросив його допомогти "запустити переговори" із Зеленським від імені спецпосланця США Стіва Віткоффа і держсекретаря Марко Рубіо.

Контакти США з Європою

Як пише Axios, адміністрація президента Дональда Трампа впродовж дня намагалася запевнити Україну та її європейських союзників, що план не є остаточним і що їхні позиції буде враховано.

Зокрема, спецпредставник президента США Стів Віткофф сказав міністру закордонних справ Німеччини Йоганну Вадефулю в телефонній розмові, що новий план є "рамковим документом ідей", який включає "позиції України та Росії".

"Якщо людям не подобаються певні частини плану, вони повинні повідомити нам, і ми постараємося знайти компроміс", - передає слова Віткоффа Вадефулю неназваний американський чиновник.