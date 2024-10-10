ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский представил Макрону план победы и заявил о Саммите мира в ноябре

Франция, Четверг 10 октября 2024 20:03
UA EN RU
Зеленский представил Макрону план победы и заявил о Саммите мира в ноябре Фото: украинский президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский представил план победы Украины своему французскому коллеге Эмануэлю Макрону. Это произошло во время его визита во Францию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг во дворе Елисейского дворца.

"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, план победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении", - пояснил Зеленский.

Он также ответил на вопросы журналистов о подготовке к следующему Саммиту мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. По точной дате - я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что сегодня, 10 октября, президент Украины прилетел во Францию. Там он уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Заметим также, что ко второму Саммиту мира Украина готовит мирный план, который планирует представить России. Такой документ будет основываться на реализации каждого из десяти пунктов формулы мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Саммит мира
NEWS
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
DAILY
Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии