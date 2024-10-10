Зеленский представил Макрону план победы и заявил о Саммите мира в ноябре

Украинский президент Владимир Зеленский представил план победы Украины своему французскому коллеге Эмануэлю Макрону. Это произошло во время его визита во Францию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг во дворе Елисейского дворца.

"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, план победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении", - пояснил Зеленский.

Он также ответил на вопросы журналистов о подготовке к следующему Саммиту мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. По точной дате - я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", - подчеркнул глава государства.