Обсуждается ли прекращение огня в обмен на гарантии Запада: Зеленский дал четкий ответ

Украина не рассматривает прекращение огня, чтобы взамен получить гарантии от стран Запада. Вбросы о таких уступках в СМИ может распространять Россия.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам их встречи.

Слухи о прекращении огня

У главы украинского государства поинтересовались, рассматривается ли вариант, при котором Украина может прекратить огонь, если она получит гарантии от стран Запада.

"Это не является темой наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", - подчеркнул Зеленский.

Встреча с Макроном

Украинский президент после переговоров с Макроном отметил, что он рассчитывает на помощь Франции, особенно на фоне дефицита с оборудованием.

В частности, лидеры обсудили разрешение на использование "определенных боеприпасов на большие расстояния". Это необходимо Украине, поскольку беспилотников недостаточно для больших дистанций, объяснил Зеленский.

В свою очередь Макрон раскрыл детали встречи с украинским коллегой. По его словам, в ходе обсуждений “был хороший обмен мнениями”.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Франция поддерживает украинское сопротивление агрессивной войне России. Это важный момент, и для нас также стало важным шагом то, что мы смогли обменяться с президентом мнениями о предстоящих неделях и месяцах, как о военной, так и о дипломатической работе", - добавил французский лидер.

Он заверил, что Франция продолжает выполнять свои обязательства как в вопросе предоставления оружия, так и в вопросе обучения украинских воинов.