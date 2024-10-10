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Зеленский в Лондоне представил Стармеру план победы Украины

Четверг 10 октября 2024 14:46
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Зеленский в Лондоне представил Стармеру план победы Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил детали Плана победы. Лидеры договорились работать над его реализацией совместно с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Зеленский отметил, что План победы направлен на создание условий для завершения войны справедливым путем. Он также поблагодарил Великобританию за постоянную оборонную поддержку, в частности поставки дальнобойного оружия для Украины.

План победы

Месяц тому назад президент Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне. Этот план уже был представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Гаррис и Дональду Трампу во время визита Зеленского в США.

Недавно президент Зеленский подтвердил, что план победы Украины не упраздняет намерения провести саммит мира.

Однако из-за секретности документа начали распространяться фейки. В частности, издание Bild обнародовало информацию о якобы готовности Украины к "заморозке" войны, что на самом деле не соответствует действительности.

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