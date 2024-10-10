Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел во Францию сегодня, 10 октября. Там он уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV в Twitter.

Более детальных подробностей о встрече пока нет.

На видео, которое обнародовало издание, можно заметить, как Макрон приветствует Зеленского в Елисейском дворце.

Визиты Зеленского

Напомним, еще вчера, 9 октября, СМИ написали о планах Зеленского 11 октября посетить Германию.

Сам украинский лидер в ходе пресс-конференции по итогам третьего саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" рассказал, что за сутки хочет провести отдельные встречи сразу с четырьмя ключевыми партнерами.

Речь о президенте Франции Эммануэле Макроне, премьере Британии Кире Стармере, канцлере Германии Олафе Шольце, и премьере Италии Джорджии Мелони.

Сегодня глава украинского государства уже успел посетить Британию. В Лондоне он представил Стармеру план победы Украины.

Глава государства объяснял, что именно от этих четырех стран зависит усиление Украины в военном плане.

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