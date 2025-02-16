Не только "редкоземы". США настаивают на более широком контроле украинских ресурсов, - WP
США настаивают на получении контроля над более широким спектром украинских материалов в рамках соглашения о партнерстве. Речь идет о литии, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными материалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание со ссылкой на семь человек, знакомых с ходом переговоров, отмечает, что Украина работает над контрпредложением для США по доступу к ресурсам, но с усиленными американскими гарантиями безопасности.
Как пишет WP, требование США о передаче контроля над 50% полезных ископаемых возмутило представителей Украины и Европы.
По словам трех высокопоставленных украинских чиновников, двух европейских дипломатов и еще двух людей, знакомых с ситуацией, запрос от США поступил, когда министр финансов Скотт Бессент посетил Киев на этой неделе, став первым чиновником администрации Дональда Трампа, который встретился с украинским лидером.
При этом один из украинских чиновников заявил изданию, что Украина получила предложение США по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Во время встречи Бессент якобы настаивал на подписании соглашения, но Зеленский отказался.
По словам одного из украинских советников, США настаивают на контроле над большим спектром материалов, включая редкие металлы и стратегические материалы. Речь идет о литии, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными ископаемыми.
Соглашение о "редкоземах"
Напомним, что США обсуждают с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве. Его представил украинской стороне министр финансов США Скот Бессент, который на этой неделе посетил Украину.
Как отмечалось, Украина должна была доработать соглашение. 14 февраля в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности сообщили РБК-Украина, что доработанный проект меморандума передали США.
В тот же день журналист Washington Post заявил, что США хотят, чтобы Украина передала права на 50% "редкоземов". По его словам, Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение.
На полях Мюнхенской конференции Зеленский заявлял, что соглашение еще не готово, процесс обсуждения с американской стороной продолжается.
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