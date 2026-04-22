Зеленский заявил, что ракеты к ПВО у Украины "могут закончиться в любую неделю"

"Что касается того, сколько нам нужно или достаточно ли... - они (ракеты для ПВО, - ред.) могут закончиться в любую неделю. Это зависит от того, насколько массированная атака, ежедневная атака или атака днем, ночью и утром. Но у нас нет большого запаса и количества. Она постоянно в пути", - отметил он.

По словам Зеленского, он заниматься поиском ракет "ежедневно". Он добавил, что поиски дополнительной противоракетной ПВО "являются главной причиной его "мини-тура".

"У нас есть системы, у нас есть софт, все, что мы разработали за время войны, все для уничтожения шахидов, однако у нас нет антибаллистических систем - Patriot или чего-то подобного", - сказал президент.

Он отметил, что Украина может их разработать, но ей нужно больше времени. По словам Зеленского, Киев сделает это сам или вместе с европейскими странами, поскольку, добавил он, "я боюсь, что этого не хватит".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина движется в направлении разработки собственных систем ПВО. Он подчеркнул, что производство собственной противовоздушной обороны является стратегической задачей.