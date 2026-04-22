Зеленский заявил, что ракеты к ПВО у Украины "могут закончиться в любую неделю"

21:10 22.04.2026 Ср
2 мин
От чего зависит исчерпание последних запасов?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Запасы ракет к системам ПВО, которые Украина получает от западных союзников, могут закончиться "в любую неделю".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии Buitenhof.

"Что касается того, сколько нам нужно или достаточно ли... - они (ракеты для ПВО, - ред.) могут закончиться в любую неделю. Это зависит от того, насколько массированная атака, ежедневная атака или атака днем, ночью и утром. Но у нас нет большого запаса и количества. Она постоянно в пути", - отметил он.

По словам Зеленского, он заниматься поиском ракет "ежедневно". Он добавил, что поиски дополнительной противоракетной ПВО "являются главной причиной его "мини-тура".

"У нас есть системы, у нас есть софт, все, что мы разработали за время войны, все для уничтожения шахидов, однако у нас нет антибаллистических систем - Patriot или чего-то подобного", - сказал президент.

Он отметил, что Украина может их разработать, но ей нужно больше времени. По словам Зеленского, Киев сделает это сам или вместе с европейскими странами, поскольку, добавил он, "я боюсь, что этого не хватит".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина движется в направлении разработки собственных систем ПВО. Он подчеркнул, что производство собственной противовоздушной обороны является стратегической задачей.

Кроме того, в Украине внедряют единую наземную станцию для оптоволоконных дронов. Новая разработка заменит разрозненные системы управления и значительно облегчит работу операторов в боевых условиях.

Также стало известно, что вражеский "Шахед" впервые был сбит частной системой ПВО. Это произошло в небе над Харьковской областью, заявил Михаил Федоров.

