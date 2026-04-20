Украина решила критическую проблему для использования дронов на оптоволокне, - Федоров

В Украине впервые внедряют универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов. Решение должно заменить несколько различных систем управления и упростить работу операторов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Facebook.

По его словам, дроны на оптоволокне сейчас являются одним из ключевых средств поражения, особенно в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. В то же время их эффективное использование затрудняет наличие большого количества различных систем управления.

"На фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому при заходе на позиции операторы вынуждены брать с собой 3-5 различных образцов. Это создает лишнюю нагрузку и уменьшает время на выполнение боевых задач", - отметил Федоров.

Для решения этой проблемы Минобороны вместе с производителями несколько месяцев работало над созданием единого стандарта. К разработке также присоединился советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко.

Сейчас сформированы технические требования к аналоговым наземным станциям - именно они остаются самыми распространенными в армии. Уже создан прототип, приближенный к серийному производству, который на этой неделе передадут подразделениям для боевого тестирования.

Следующим этапом станет разработка цифровых систем управления и масштабирование унифицированного решения по всей линии фронта.

"Наша цель - сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и убирает лишнюю сложность в работе подразделений. По заданию Президента уничтожаем врага во всех доменах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно убираем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат", - подытожил министр обороны.