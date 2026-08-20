Зеленский заявил, что ожидает от Минобороны "более человечного" подхода к мобилизации

Министерство обороны должно предоставить "реальные предложения" по изменениям в проведении мобилизации Она должна стать "более человечной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротации наших воинов. Нужны реальные решения, реальные предложения", - отметил глава государства.

Президент добавил, что ожидает от Минобороны и Вооруженных сил системной совместной работы в этом направлении.

"И более человечного и системного подхода к решению организационных вопросов в войсках", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, заместитель министра обороны Любовь Галан заявила, что Минобороны Украины готовит реформу системы мобилизации и ТЦК, которая состоится в "понятной перспективе".

Отметим, ранее бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Сухопутные войска и ТЦК готовы к реформе мобилизации. В то же время, ее реализация является законодательной и административной работой Министерства обороны.