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В Минобороны рассказали, когда ждать реформу ТЦК

19:31 19.08.2026 Ср
2 мин
Решения будут зависеть не только от министерства
aimg Валерий Ульяненко
В Минобороны рассказали, когда ждать реформу ТЦК Фото: мобилизация в Украине (скриншот видео)
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Минобороны Украины готовит реформу системы мобилизации и ТЦК, которая состоится в "понятной перспективе".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Любовь Галан на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам чиновницы, оборонному ведомству нужно дополнительное время для подготовки, ведь финальное видение зависит не только от Минобороны.

"Я думаю, еще нужно время, потому что опять же какие-то вещи будут зависеть не только от Министерства обороны, но и от видения других...", - отметила Галан.

Она добавила, что ведомство уже ведет диалог с правительством по отдельным проблемным вопросам, поэтому реформа состоится в "понятной перспективе".

В то же время заместитель министра воздержалась от объявления четких дедлайнов, заметив, что изменения требуют согласования на самом высоком уровне.

"Поскольку это решение будет приниматься соответственно руководством и Министерством обороны, и вообще военно-политическим руководством, мне бы не хотелось называть какие-то конкретные сроки", - пояснила Галан.

При этом она подчеркнула, что процесс имеет "адекватный горизонт", и эта "перспектива видна".

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что Сухопутные войска и ТЦК готовы к реформе мобилизации. В то же время ее реализация является законодательной и административной работой Министерства обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также объяснял решение назначить Игоря Клименко министром обороны. По словам главы государства, бывший глава МВД мог бы способствовать урегулированию вопросов мобилизации и работы ТЦК.

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