В Минобороны рассказали, когда ждать реформу ТЦК

Минобороны Украины готовит реформу системы мобилизации и ТЦК, которая состоится в "понятной перспективе".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила заместитель министра обороны Любовь Галан на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам чиновницы, оборонному ведомству нужно дополнительное время для подготовки, ведь финальное видение зависит не только от Минобороны.

"Я думаю, еще нужно время, потому что опять же какие-то вещи будут зависеть не только от Министерства обороны, но и от видения других...", - отметила Галан.

Она добавила, что ведомство уже ведет диалог с правительством по отдельным проблемным вопросам, поэтому реформа состоится в "понятной перспективе".

В то же время заместитель министра воздержалась от объявления четких дедлайнов, заметив, что изменения требуют согласования на самом высоком уровне.

"Поскольку это решение будет приниматься соответственно руководством и Министерством обороны, и вообще военно-политическим руководством, мне бы не хотелось называть какие-то конкретные сроки", - пояснила Галан.

При этом она подчеркнула, что процесс имеет "адекватный горизонт", и эта "перспектива видна".