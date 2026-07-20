Сырский: ТЦК готовы к переменам, но реформа - задача Минобороны
Сухопутные войска и ТЦК готовы к реформе мобилизации, однако ее проведение является законодательной и административной работой Минобороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главком Александр Сырский заявил в своей авторской колонке на Militarnyi.
"Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к переменам: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ДБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа - законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ожидает вся страна", - отметил он.
Генерал также высказался по поводу денежного довольствия военных. В частности, он сообщил о заявлении эксминистра обороны Михаила Федорова о направлении части средств из зарплат украинских защитников на закупку дронов, в результате чего на второе полугодие возник вопрос финансирования выплат.
"Скажу прямо: зарплата солдата - не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, ежедневно рискующими жизнью. Вместе с правительством мы сейчас ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое вовремя и в полном объеме. Другого варианта просто не существует", - подчеркнул Сырский.
Он добавил, что нельзя принимать решение о миллиардах без расчета последствий для миллиона людей.
Подписание новых контрактов
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в настоящее время новые контракты подписали около 2000 военнослужащих на миллионную армию. Он отметил, что получил много демотивированных солдат и офицеров, ожидавших одних условий, а получивших другие.
"Самое постановление по "эксперименту" вызывает серьезные юридические вопросы. Сравните: повышение денежного довольствия в системе МВД провели через изменения в бюджет и через Верховную Раду. Вот вам и разница между решением и презентацией", - отметил генерал.
Сырский подчеркнул, что за каждым слайдом в презентации должен стоять документ, бюджет и процедура. В противном случае, добавил он, "вместо решения армия получает разочарование".
Напомним, Сырский заявил, что информация о якобы конфликте с Федоровым стала для него неожиданностью. Он подчеркнул, что всегда считал их взаимодействие исключительно рабочим, хотя в отдельных вопросах они могли придерживаться разных взглядов.
Главнокомандующий также извинился и призвал фокусироваться не на личном, а на глобальном - на победе.