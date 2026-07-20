ua en ru
Пн, 20 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский: ТЦК готовы к переменам, но реформа - задача Минобороны

20:27 20.07.2026 Пн
2 мин
Генерал также сообщил о проблемах с новыми контрактами
aimg Валерий Ульяненко
Сырский: ТЦК готовы к переменам, но реформа - задача Минобороны Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Сухопутные войска и ТЦК готовы к реформе мобилизации, однако ее проведение является законодательной и административной работой Минобороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главком Александр Сырский заявил в своей авторской колонке на Militarnyi.

"Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к переменам: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ДБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа - законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ожидает вся страна", - отметил он.

Генерал также высказался по поводу денежного довольствия военных. В частности, он сообщил о заявлении эксминистра обороны Михаила Федорова о направлении части средств из зарплат украинских защитников на закупку дронов, в результате чего на второе полугодие возник вопрос финансирования выплат.

"Скажу прямо: зарплата солдата - не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, ежедневно рискующими жизнью. Вместе с правительством мы сейчас ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое вовремя и в полном объеме. Другого варианта просто не существует", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что нельзя принимать решение о миллиардах без расчета последствий для миллиона людей.

Подписание новых контрактов

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в настоящее время новые контракты подписали около 2000 военнослужащих на миллионную армию. Он отметил, что получил много демотивированных солдат и офицеров, ожидавших одних условий, а получивших другие.

"Самое постановление по "эксперименту" вызывает серьезные юридические вопросы. Сравните: повышение денежного довольствия в системе МВД провели через изменения в бюджет и через Верховную Раду. Вот вам и разница между решением и презентацией", - отметил генерал.

Сырский подчеркнул, что за каждым слайдом в презентации должен стоять документ, бюджет и процедура. В противном случае, добавил он, "вместо решения армия получает разочарование".

Напомним, Сырский заявил, что информация о якобы конфликте с Федоровым стала для него неожиданностью. Он подчеркнул, что всегда считал их взаимодействие исключительно рабочим, хотя в отдельных вопросах они могли придерживаться разных взглядов.

Главнокомандующий также извинился и призвал фокусироваться не на личном, а на глобальном - на победе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине Александр Сырский
Новости
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне