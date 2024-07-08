Зеленский заявил о разработке механизма уничтожения ракет РФ Польшей

"Мы благодарны за специальные договоренности, которые отражены в соглашении по безопасности. Они предусмотрены положением о разработке механизма насчет сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что это касается только тех воздушных целей, которые были выпущены в направлении Польши.

Зеленский выразил надежду, что команды Министерств обороны Украины и Польши, а также военные смогут проработать быструю реализацию этого пункта договоренностей.