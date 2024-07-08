Зеленський заявив про розробку механізму знищення ракет РФ Польщею

"Ми вдячні за спеціальні домовленості, які відображені в безпековій угоді. Вони передбачені положенням про розробку механізму щодо збивання в повітряному просторі України російських ракет та дронів", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що це стосується лише тих повітряних цілей, які були випущені у напрямку Польщі.

Зеленський висловив сподівання, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть опрацювати швидку реалізацію цього пункту домовленостей.