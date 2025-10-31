Зеленский заявил о планах Путина приехать в Покровск: все понимают, чем это закончится

Пропаганда РФ о Покровске

Напомним, несколько дней назад российские генералы доложили главе Кремля Владимиру Путину о том, что войска РФ якобы окружили украинских воинов в Покровске, Купянске и Мирнограде.

Путин решил развивать такие фантазии дальше. Он дошел до того, что предложил обеспечить коридор в Покровск и Купянск для иностранных журналистов, в том числе и украинских, чтобы они освещали "окружение" украинских воинов.

В Минобороны РФ заявили о "готовности приостановить боевые действия" на несколько часов, чтобы пустить журналистов в указанные города.

Вчера, 30 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что никакого окружения украинских защитников нет, а заявления россиян - очередной фейк.

При этом сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Покровске сложная, но воины ВСУ не находятся в окружении.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины призвали журналистов не доверять идее Путина о коридоре в Покровск и Купянск, поскольку глава Кремля постоянно нарушает обещания.

К слову, ранее Зеленский заявлял о том, что российские оккупанты сосредоточили свои основные силы в районе Покровска. Враг уже более года пытается взять под контроль город, но у оккупантов это не выходит.