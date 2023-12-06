Почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан

Венгрия пригрозила блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. При чем тут национальные меньшинства и как Киев и Брюссель ищут компромисс с Будапештом, – ниже в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

При подготовке материала использовались публикации Financial Times, Bloomberg, Politico, Радио Свобода, заявления премьера Виктора Орбана, венгерских и украинских чиновников, эксклюзивные комментарии первого заместителя министра образования и науки Украины Евгения Кудрявца и первого заместителя директора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого.

Лидеры Европейского союза в середине декабря соберутся на саммит в Брюсселе, чтобы рассмотреть важный и фактически исторический вопрос – открытие переговоров по вступлению Украины в ЕС. Начать переговоры с Украиной рекомендовала в начале ноября Еврокомиссия, но консенсуса в ЕС пока нет. Причина тому – позиция Венгрии.

Венгерский премьер Виктор Орбан – единственный лидер ЕС, открыто выступающий против членства Украины и угрожающий заблокировать начало переговоров на саммите в декабре. Недавно в интервью венгерскому радио Kossuth Орбан предложил отложить вопрос Украины на 5-10 лет и заключить на это время соглашение о стратегическом партнерстве между Киевом и ЕС. Такую идею венгерский премьер предложил якобы с учетом войны в Украине.

"Украина находится в состоянии войны, поэтому ее правовая система другая. Мы не знаем, насколько велика ее территория, сколько населения, поскольку ее жители постоянно убегают", – объяснял тогда Орбан.

А на днях венгерский премьер написал письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, в котором призвал вообще снять украинский вопрос с повестки саммита ЕС. Объяснил он это тем, что на саммите якобы не будет возможности достичь единодушия по Украине и подробно обсудить этот вопрос.

Негативно по поводу членства Украины в ЕС высказывался и близкий соратник Орбана, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. После решения Еврокомиссии рекомендовать переговоры о вступлении венгерский министр заявлял, что Украина якобы привнесет войну в ЕС, а также утверждал, что украинская сторона выполнила не все условия для членства.

А на днях Сийярто вообще обвинил Киев в срыве якобы инициированных украинцами переговоров с Будапештом накануне саммита ЕС. Поговорить ему якобы предлагали вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Но оба разговора, как утверждает Сийярто, были отменены.

Вопрос национального меньшинства

Хотя венгерские власти в своих заявлениях чуть ли не каждый раз придумывают какие-то новые причины, почему Украине пока нельзя в ЕС, основные претензии Будапешта на самом деле касаются даже не войны, а вопроса национального меньшинства. Из-за разногласий в этом вопросе Венгрия создавала препятствия на пути Украины не только в ЕС, но и НАТО.

"Черная кошка" между Украиной и Венгрией пробежала еще в 2017 году, когда украинские власти одобрили новый закон об образовании. Законодательство в той редакции вызвало шквал критики в Будапеште, поскольку затрагивало венгерское нацменьшинство в Закарпатье. А на фоне движения Украины в ЕС этот вопрос снова приобрел актуальность.

Венгерские власти не поддерживают начало переговоров с Украиной (фото: facebook.com/orbanviktor)

Недавно Орбан в привычной для себя манере подверг критике украинский образовательный закон, заявив, что во времена Советского союза ситуация с правами национальных меньшинств в Украине "была лучше". Камнем преткновения, который вызывает недовольство в Будапеште, стало начало изучения предметов на украинском языке при переходе из начальной в среднюю школу детьми, которые поступили до 2018 года и учились языкам нацменьшинств по старым программам.

"Для них возникали проблемы наподобие изучения до 9 класса физики на румынском языке, а с 10 класса уже на украинском – а это терминология, тяжелый переход для учеников, что усложнял образовательный процесс. Здесь Украина принимала решение по отсрочке такого перехода для этих детей", – рассказал РБК-Украина первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

Однако, по словам Кудрявца, требования венгерской стороны по образованию нацменьшинств не являются детализированными и конкретными, поскольку обусловлены политическим фактором, в частности, позицией по вступлению Украины в ЕС. Сначала Будапешт вообще желал отмены нового законодательства об образовании, что было достаточно манипулятивным требованием, добавил замминистра.

Сегодня возвращение к старому законодательству означало бы откат той трансформации образования, которая была произведена с 2018 года. Поэтому для решения этого вопроса, Украина и Венгрия в сентябре этого года возобновили переговоры в рамках межправительственной группы и наработали дорожную карту, которую сейчас воплощает украинская сторона.

"Мы имеем сформированную по результатам договоренностей дорожную карту, в которую сейчас Венгрия вносит предложения. Решения касательно сложности имплементации правил для детей, начавших обучение после 2018-го и обучающихся уже по новым программам, – это новый правительственный законопроект", – пояснил Кудрявец.

Речь идет о законопроекте №10288, который Кабмин внес на рассмотрение парламента в последних числах ноября. Он, среди прочего, предусматривает изменения в законе об образовании, касающиеся национальных меньшинств. В частности, нацменьшинства смогут получать среднее образование на родном языке, если оно является официальным языком ЕС. Но преподавание таких предметов, как "Украинский язык", "Украинская литература", "История Украины" и "Защита Украины", будет исключительно на украинском. Кроме того, школы смогут самостоятельно расширять перечень украиноязычных предметов по просьбе родителей или учащихся.

Украина и Венгрия пытаются решить вопрос образования нацменьшинства (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Этот законопроект не является требованием Будапешта, хотя содержит изменения, которые должны удовлетворить венгерскую сторону. Данные изменения были предложены правительством по требованию Евросоюза как часть украинской "домашки" на пути евроинтеграции и один из шагов к переговорам о вступлении.

"Мы будем продолжать все переговорные процессы с Венгрией и будем выполнять рекомендации и требования ЕС. Следует рассматривать вопросы обучения детей представителей национальных сообществ как процесс евроинтеграции, а не требований Венгрии. В случае принятия нового законопроекта у Венгрии останется меньше аргументов", - отметил Кудрявец.

Пока Венгрия не комментирует новый украинский законопроект, в самой Украине его встретили критикой. В частности, со стороны языкового омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что предложенные изменения "значительно ухудшат функционирование украинского языка", и подал замечания в парламент.

Но, по словам Кудрявца, работа над законопроектом продолжается. "У нас действительно сейчас есть проблемы с тем, как этот закон должен работать, поэтому должны эти механизмы прописать более четко", - резюмировал он.

Собственные интересы

Ситуация с венгерским нацменьшинством – не единственный вопрос, который влияет на позицию официального Будапешта по отношению к Украине. Венгерские власти имеют и собственные интересы. Так, Будапешт не раз использовал вопрос Украины для решения своих потребностей: будь то ослабление европейских санкций против РФ, затрагивающих важные для Венгрии отрасли, или разблокирование европейского финансирования, замороженного из-за внутренней политики Орбана.

В мае этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в украинский список спонсоров войны, ведь финучреждение продолжает свою деятельность в РФ. В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву 500 миллионов евро из военного фонда ЕС. В сентябре НАПК временно исключил OTP Bank из списка, но в Венгрии назвали это решение "несущественным изменением".

Орбан использует вопросы Украины для достижения своих целей (фото: Getty Images)

Шантаж блокировкой переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть попыткой Венгрии разблокировать европейское финансирование. Поскольку решения в Брюсселе принимаются консенсусно, европейским лидерам придется убедить Орбана не мешать пути Украины в ЕС, а значит, возможны уступки с их стороны. Так, французский президент Эммануэль Макрон уже пригласил Орбана в Париж, чтобы обсудить вопросы Украины.

Кроме того, в начале октября Financial Times со ссылкой на троих европейских чиновников рассказало о планах ЕС разморозить 13 млрд евро, которые были заблокированы с декабря 2022 года из-за проблем с верховенством права в Венгрии. В конце ноября, по данным Bloomberg, в ЕС уже работали над выделением первого миллиарда евро.

Заблокирует ли Орбан переговоры с Украиной и как это обойти

Это не первый случай, когда Венгрия блокирует европейские решения по Украине. Как правило, в конце концов в ЕС приходят к согласию и находят способы убедить Венгрию. Но, по мнению первого замдиректора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого, сегодняшняя политика Венгрии направлена на разрушение совместных усилий абсолютного большинства стран ЕС.

"Эта политика наносит чрезвычайный вред ЕС. Конечно, она наносит ущерб и Украине, но прежде всего – самому ЕС, который пытается сейчас усилить свою роль в установлении стабильности в международных отношениях. Венгрия делает все возможное, чтобы взорвать эти усилия Евросоюза", – отметил он в разговоре с РБК-Украина.

У лидеров ЕС еще есть время убедить Орбана поддержать решение по Украине (фото: Getty Images)

С приближением декабрьского саммита в ЕС начали искать варианты на случай, если не получится убедить Орбана и он реально заблокирует начало переговоров с Украиной. Как писало Politico, у Брюсселя на столе есть "ядерный вариант" – исключить Венгрию из политических решений ЕС. Теоретически, Брюссель может применить специальную процедуру, которая используется, когда считается, что страна-член ЕС рискует нарушить основные ценности блока.

Эта крайняя мера считается в Брюсселе очень токсичной, поскольку она нарушит единство, которое так трудно выстраивали все время в Евросоюзе. Кроме того, это может подпитать негативное отношение венгерского народа к ЕС, что опять-таки ударит по единству блока.

Однако, вероятно, Евросоюзу все же не придется прибегать к "ядерным вариантам" или, что хуже, отказываться от начала переговоров с Украиной. Как отметил Солодкий, в прошлом ЕС хватало юридической смекалки и изобретательности, чтобы достигать консенсуса. Это, по его словам, настраивает на оптимизм, что ЕС удастся найти оптимальное решение, которое устроит все заинтересованные стороны. Кроме того, блокировка не выгодна и самой Венгрии, считает эксперт.

"Чего добьется Венгрия своей блокировкой? Во-первых, она дискредитирует весь ЕС. Во-вторых, если Венгрия заблокирует переговоры, то Украина может вообще не вводить никаких изменений относительно нацменьшинств, которые требует Будапешт. То есть Венгрия сделает только хуже. Поэтому будем надеяться, что в Будапеште поймут, что своим решением они нанесут ущерб не только собственным союзникам и Украине, но и себе", – объяснил Солодкий.

Мнение о том, что блокирование евроинтеграции Украины действительно не в интересах Будапешта, выразил и собеседник РБК-Украина в дипломатических кругах. По его словам, сегодня Венгрия использует вступление Украины в ЕС для достижения собственных "тактических целей", но стратегически – членство Украины в интересах самого Будапешта.

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До саммита в Брюсселе, который может стать действительно историческим для Украины и самого Евросоюза, остается еще неделя, так что у ЕС еще есть время на поиск консенсуса. В то же время, по данным СМИ, послы стран-членов Евросоюза уже начали обсуждать коммюнике лидеров ЕС с решением о начале переговоров с Украиной. Это положительный сигнал для украинцев, но финальный вариант документа может измениться.