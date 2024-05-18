Зеленський заявив про перспективи нового контрнаступу ЗСУ і назвав умову

Україна має перспективи для нового контрнаступу. Але спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського інтерв'ю AFP .

На питання про те, чи буде контрнаступ ЗСУ у 2025 році, Зеленський відповів: "Не можу сказати. Але знаю (коли буде, - ред.), але не можу (сказати, - ред.)".

"Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", - заявив глава держави.

Що відбувається на фронті

Варто зазначити, що У 2022 році Україна провела декілька великих наступальних операцій. Завдяки їм вдалося відкинути російській війська від Києва, звільнити північ України, Харківську та Херсонську області.

У 2023 році Україна готувала новий контрнаступ, який розпочався влітку. Проте не вдалося досягти бажаних результатів. ЗСУ зіткнулися з сильною обороною ворога у Запорізькій та Донецькій областях.

Наразі ситуація на фронті напружена. Окупанти атакують на декількох напрямках відразу. Війська РФ хочуть прорвати оборону ЗСУ у районі Авдіївки, захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку. Це дасть їм змогу просунутися вглиб Донецької області.

Крім того, росіяни пішли в наступ на півночі Харківської області. Просування ворога зупинили, але бої там тривають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.