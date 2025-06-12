Зеленский заявил о новом этапе в войне: о чем речь

Отметим, что ранее сегодня Зеленский рассказал, сколько оружия может производить Украина на сегодня.

Санкции против России

Напомним, что руководство Европейского Союза планирует запретить европейским компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые ограничения.

Предложенные ограничения должны войти в проект 18-го пакета санкций ЕС. Меры направлены на дальнейшее давление на Москву с целью достижения немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня. ЕС рассчитывает получить согласие всех государств-членов до проведения саммита в Брюсселе 26 июня.

В то же время, как отмечают некоторые СМИ, 18-й пакет санкций является одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны и Брюсселю будет сложно его утвердить.

Кроме того, мы писали, что в начале апреля сенаторы от Республиканской и Демократической партий представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.

На днях сообщалось, что законопроект могут внести в Сенат на этой неделе.

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