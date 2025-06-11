ЕС ждет тяжелая битва для принятия 18 пакета санкций против РФ: при чем здесь Трамп

ЕС сталкивается с тяжелой борьбой за принятие 18-го пакета санкций против России. Этот пакет - один из самых мощных за все время полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Пакет, который представили в ЕС, включает запрет на использование газопроводов "Северный поток", снижение установленной странами G7 предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов, а также запрет на импорт продуктов переработки из российской сырой нефти, произведенных в третьих странах.

Financial Times отмечает, что этот пакет, вероятно, является самым мощным после первых санкций, введенных в начале войны. Но его принятие требует поддержки всех 27 стран ЕС и, скорее всего, президента США Дональда Трампа.

Трамп может быть "против"

Венгрия и Словакия заявили, что выступают против новых санкций. Однако другие страны говорят, что слышали уже это раньше, а Будапешт и Братислава в конце концов соглашаются.

Однако Трамп - это другое дело. Чиновники ЕС стремились ввести новые санкции перед предстоящим саммитом G7, который начнется 15 июня.

Как пишет издание, таким образом Брюссель хочет нарастить импульс и убедить Белый дом усилить давление на Кремль, чтобы принудить к переговорам. Поэтому снижение мировых цен на нефть стало бы дополнительным стимулом.

Министр финансов США Скотт Бессент скептически отнесся к росту цен на нефть, когда этот вопрос обсуждался на саммите министров финансов G7 в прошлом месяце. Но чиновники отмечают, что окончательное решение принимает только один человек, имея в виду Трампа.

Пострадают Индия и Турция

Издание считает, что ограничения против "Северного потока" должны быть одобрены странами ЕС. Однако предложение по продуктам нефтепереработки может вызвать сопротивление, в частности со стороны Индии и Турции, которые до сих пор покупают российскую сырую нефть и продают ее продукты переработки в ЕС.

"Также чрезвычайно сложно определить, какие продукты переработки были изготовлены из какой сырой нефти, что затрудняет внедрение - даже если эти санкции получат единодушную поддержку", - говорится в материале.