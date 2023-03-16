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Галущенко рассказал о переговорах по ЗАЭС: результата нет

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Украина, Четверг 16 марта 2023 17:29
Галущенко рассказал о переговорах по ЗАЭС: результата нет Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже долгое время ведет переговоры о нейтральности Запорожской АЭС, однако со стороны России до сих пор нет конструктивных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко во время телемарафона.

"Мы давно уже говорим и с МАГАТЭ, и с Рафаэлем Гросси об определенных параметрах соглашения о нейтральности на ЗАЭС, или нейтральную зону на станции и вокруг. Позиция Украины не меняется - полная демилитаризация станции, выход всех военных формирований РФ, как бы они ни назывались, вывод тяжелой военной техники, выход специалистов Росатома со станции", - сообщил Галущенко.

Выход российских военных с территории ЗАЭС нужен, по меньшей мере, для того, чтобы персонал спокойно мог оперировать станцией и нести ответственность за ядерную и радиационную безопасность.

Министр также сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси действительно пытается провести переговоры с россиянами, "принять их к каким-то реальным шагам".

"Мы ему очень благодарны за это, мы это всячески поддерживаем, но переговоры пока продолжаются, и сказать, что есть результат, к сожалению, мы пока не можем", - подчеркнул Галущенко.

По его словам, конструктива со стороны россиян по поводу переговоров пока нет.

Напомним, вчера гендиректор МАГАТЭ заявил о "жизнеспособном решении" по безопасной работе ЗАЭС.

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