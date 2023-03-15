Гендиректор МАГАТЭ заявил о "жизнеспособном решении" по безопасной работе ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что есть способ обеспечить безопасную работу временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Украине. Такое "жизнеспособное решение" требует международной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (США) гендиректор МАГАТЭ отметил, что решение должно быть "политически возможным, а также жизнеспособным".

"И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение", - сказал Гросси.

По словам руководителя МАГАТЭ, он работал над предложением по обеспечению защиты ЗАЭС в течение месяцев.

"И я почувствовал на прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, что мы не должны оказаться в таком положении", - подчеркивает Гросси.

Он также обратил внимание, что МАГАТЭ стремится решить проблему ядерной безопасности мирового значения, а не пытается "искать политическое разрешение конфликта".

Детали предложения относительно оккупированной войсками РФ украинской АЭС он не уточнил.