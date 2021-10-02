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Посол Грузії відвідав МЗС та розповів про затримання Саакашвілі

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Субота 02 жовтня 2021 12:48
Посол Грузії відвідав МЗС та розповів про затримання Саакашвілі Фото:
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 2 жовтня до Міністерства закордонних справ був запрошений тимчасовий повірений Грузії в Україні, старший радник Сандро Топурія. Причиною тому стало затримання екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу", - розповів Ніколенко.

За його словами, українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги.

Між тим в МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.

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Міхеіл Саакашвілі МЗС
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