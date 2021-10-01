Загрожує мінімум 6 років в'язниці: у Грузії нагадали, в чому звинувачують Саакашвілі
Після затримання Михайла Саакашвілі в Грузії, генеральна прокуратура країни нагадала про те, що чоловікові загрожує до 6 років ув’язнення. Наразі розпочалось розслідування щодо незаконного перетинання екс-президентом держкордону республіки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генеральної прокуратури Грузії.
Згідно з заявою наглядового відомства, колишнього президента Грузії та чинного голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі визнали винним:
- у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі;
- у кримінальних справах, що пов’язані з вбивством Сандро Гиргвліані.
Посадовцю, відповідно до рішення судів трьох інстанцій Грузії, загрожує шість років тюремного ув’язнення.
Зокрема, проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи:
- щодо розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі;
- щодо влаштування погрому в телекомпанії "Імеді";
- щодо захоплення майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі;
- щодо розтрати дев’яти мільйонів ларі.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.