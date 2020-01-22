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Зеленський заявив про перезапуск СБУ

Новини » Політика     22.01.2020 - 22:27
Зеленський заявив про перезапуск СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, Україна робить великі зміни у правоохоронній системі

У середу, 22 січня, президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до перезапуску Служби безпеки України (СБУ). Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна робить великі зміни у правоохоронній системі.

"Ми робимо великі зміни у правоохоронній системі. У нас була велика, складна реформа - це перезапуск Генеральної прокуратури, ми її проголосували і теж перезапустили. Готуємося до перезапуску Служби безпеки України", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що у влади "амбітні плани" у сфері реформ у правоохоронній системі.

"Ми запустили Антикорупційний суд, він працює, починаючи з вересня, наближаємося до запуску бюро фінансових розслідувань. У нас амбітні плани", - додав він.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави також заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи. Крім того, він запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

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