Зеленский заявил о перезапуске СБУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, Украина делает большие изменения в правоохранительной системе

В среду, 22 января, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина делает большие изменения в правоохранительной системе.

"Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа - это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины", - сказал президент.

Также Зеленский заявил, что у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.

"Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы", - добавил он.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства также заявил, что Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией.

Также на форуме в Давосе Зеленский заявил, что главная задача Украины заключается в том, чтобы стать лидером Восточной и Центральной Европы. Кроме того, он предложил ЕС принять Украину вместо Британии.