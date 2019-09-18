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Україна в ТКГ назвала умови реалізації "формули Штайнмайєра"

Новини » Політика    18.09.2019 - 20:08
Україна в ТКГ назвала умови реалізації "формули Штайнмайєра"
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Україна вимагає спочатку вивести російські війська з Донбасу

Українська сторона на переговорах у Мінську висунула умови реалізації "формули Штайнмайєра". Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті "формули Штайнмайєра" про місцеві вибори.

"Однак реалізація цієї формули можливо тільки за умови виконання деяких пунктів", - зазначила Оліфер.

Серед них:

  • повне припинення вогню;
  • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
  • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
  • розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
  • забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
  • встановлення контролю над непідконтрольної України ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і мінський угодами

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно узгоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ України. За його словами, формула була погоджена на зустрічі в нормандському форматі на рівні послів 2 вересня в Берліні.

Зазначимо, ця формула припускає, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Росією.

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